Turizm Sektörü Adına Umut Veren Gelişme

20'den fazla ülkede ülkemize başarı kazandırmış milli Şef Serkan Bozkurt tarafından kurulan Chef's Table Mutfak Akademisi, tüm dünyada geçerli Uluslararası Yeterlilik Sertifikası'nı (Professional Cook-Commis Chef Sertifikası) Türkiye'de vermeye başlayarak bir ilke imza attı.

Türkiye'de Şefliğin Kaderi Değişiyor

Dünyanın en iyi şeflerinin duvarlarını süsleyen, 10 milyon şef üyesi olan sektördeki en büyük otorite WACS (Dünya Şefler Birliği) Professional Cook-Commis Chef Sertifikası artık Türkiye'de veriliyor. Uluslararası kalite ve standartlarda eğitim veren sayılı kurumlardan bir tanesi olan Chef's Table Mutfak Akademisi bu sertifikayı vererek hem Türk şeflerinin uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için hem de ülkemizdeki aşçılık sektörünün kalitesinin global standartlara oturtulması için önemli bir adım attı.

Şeflik Denince Dünyadaki En Yetkin Otorite: WACS (Dünya Şefler Birliği)

1928 yılında Paris'te kurulan WACS (Dünya Şefler Birliği), dünya mutfak standartlarının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan en yetkin otoritedir. Bu doğrultuda mesleki eğitim ve araştırma çalışmalarını yürütmekte ve aşçılık mesleğinin uluslararası ortamda saygınlığının geliştirilmesini hedeflemektedir. En saygın meslek örgütleri arasında bulunan WACS, bugün 94 ülkenin aşçılık örgütlerini bünyesinde barındırıyor. WACS sertifika sahiplerinin birçoğu uluslararası ödüllü, önemli bir kısmı Michelin yıldızlı restoranlarda ve dünyanın önde gelen işletmelerinde görev yapmakta.

WACS Uluslararası Yeterlilik Sertifikası

Chef's Table Mutfak Akademisi öğrencileri, WACS sertifikası ile artık aşçılıkta/pastacılıkta global standartlarda en geçerli kariyere sahip olacak. Sertifika sahibi olmak tüm dünyadaki uluslararası oteller ve işletmelerde çalışma imkanını elde etmek ve 'Master Chef'lik kariyerine devam edebilmek anlamına geliyor. Tüm dünyada aşçılık ya da pastacılık mesleği yapmak isteyenlerin önünü açan aşçılık/pastacılık sertifikası uluslararası eğitim akreditasyon merkezi olan City&Guilds iş birliği ile hazırlanmıştır.