Turizm Müşaviri Rusya'nın Charter Yasaklanabileceği Uyarısına Açıklık Getirdi

Türkiye'nin turizmdeki en yetkili isimlerinden olan Türkiye'nin Rusya'daki Turizm Müşaviri Alper Özkan, bir uyarı yapıldığını ancak bir yasağın aç konusu olmadığını belirtti. Uyarının basına yansıması ile Türkiye'ye taleplerde bazı düşüşlerin olduğunu ancak yeniden toparlanmaya başladığını söyledi.



Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Turizm ve Kültür Bakanlığı Müşaviri Alper Özkan, geçtiğimiz günlerde Rusya Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulabileceği ile ilgili uyarı notu ile ilgili şu yaptığı açıklamada, "Basına da yansımış olduğu gibi Rusya Federasyonu'nun Sivil Havacılık Kurumu charter yapan şirketlere karşı bir uyarı yapıldı, basında da yer aldı. Bizde bunun üzerine muhattaplarımızla görüşerek bilgi edindik. Tabi bu uyarı resmi nitelikte değildi ve ön uyarı şeklindeydi. Şunu söylemeliyim ki, buradaki Sivil Havacılık Kurumu charter şirketlerine yönelik elektronik posta yoluyla böyle bir yasaklama olabileceğini bildirmiştir, yasaklamanın yapıldığına dair uyarı değil, fakat bunun olası olduğunu bildirildi.



Tabi bu basında oldukça yer aldı ve rezervasyonların etkilendiği gündeme geldi. Şunu söylemeliyim, sonuç olarak böyle bir yasaklama yok, böyle bir uyarı yapıldığı doğrudur, fakat bizim üst seviyedeki görüşmelerde de edindiğimiz bilgi bir resmiyet kazanmadığı yönündedir. Rezervasyonlar anlamında da tabi ilk başta basına yansıdığı zaman insanlarda bir tedirginlik olması doğaldır, çünkü nihai tüketiciler sonuç olarak aldıkları mal ve hizmetleri almadan önce böyle bir şey gündeme geldiğinde soru işaretlerini kafasından gidermeye çalışır. Fakat şu anda bizim elimizdeki bilgilere göre, Türkiye liderlik pozisyonunu devam ettirmektedir, erken rezervasyon anlamında da bu böyle olmuştur. 2015 rakamlarına ulaşılmıştır, hatta geçilmiştir. Kısa dönemde tekrar normale dönülmüştür, şu anda pazar Türkiye'nin liderliğiyle devam etmektedir." dedi.



Charterların durdurulması için bir sebep görmüyorum



Uyarıların basına yansıma şeklinin farklı olması nedeni ile "Charterlar kapatılıyor" algısının oluştuğunu ancak bunun yanlış olduğunu da dile getiren Özkan, önümüzdeki süreçte bunun gerçekleşmesi için bir sebep görmediğini belirterek, "Açıkçası ben kapanacağını düşünmüyorum, çünkü bunun bir gerekçesi yok, böyle bir kapatma olabilmesi için bir gerekçenin olması gerekir. Fakat böyle bir gerekçe olmadan yasaklamanın olması buradaki serbest piyasa ekonomisini çok engelleyici niteliktedir. Şunu da ifade etmek isterim ki, ben bölgeleri de gördüm, oradaki gerek acentalardan ve profesyonellerden gerek tüketicilerden elde edindiğim izlenim şöyle; gerçekten Ruslar Türkiye'yi çok özlediler. Türkiye buradaki pazara uygun en iyi hizmet ve kaliteli sunan gerçekten iyi fiyatlarla sunan bir turizm destinasyonudur. Dolayısıyla bu hem Rus vatandaşları için hem de bizim turizm sektörümüz için bu pazar çok önemlidir. İki ülkede bunun farkında" dedi.



Türk havacılık şirketlerinin Rusya'ya tarifeli sefer koyması çok mantıklı bir girişim



Turizm Müşaviri Alper Özkan, geçen yıl charterların geç açılması nedeni ile tur operatörlerinin tarifeli seferlere yönelmesi ve talebin bir anda artması ile yaşanan piyasa ihtiyacının tam olarak giderilemediğini ve tur operatörlerinin yaşanabilecek benzer bir sıkıntıya karşı tarifeli uçuş gerçekleştiren firmalara bu yıl da yöneldiğini belirterek, son dönemlerde ardı ardına Rusya'ya tarifeli sefer koyan Türk havacılık sektörünün yerinde bir karar aldığını belirtti. Özkan, "Bunu olumlu görüyorum. Pazarda her zaman farklı aktörlerin olması rekabeti ve hizmet kalitesini beraberinde getiriyor, turizm pazarı için de aynı şeyi düşünüyoruz. Yani pazar, serbest ekonomi piyasası rekabete ne kadar açık olursa hizmet ve ürünlerinizi o derece yükseltirsiniz ve sonuç olarak tüketicileri de memnun ettiğiniz ölçüde de bunun kazanımını elde edersiniz. Dolayısıyla burada dediğim gibi kapasitenin altında olan özellikle uçak ayağında ulaşım ayağında bir potansiyel olduğunu ben de düşünüyorum. İnşallah bu Atlasjet, Onurair gibi Türk bayraklı havayolu şirketlerinin pazara girmesi farklı şehirlerden uçması bu tabi ki buradaki tüketicilerin lehine olacak bir durumdur" dedi.



Alanya direkt seferler



Alanyaya Rusya'dan direk uçların başlamasının önemine de değinen Turizm Müşaviri Alper Özkan, "Bence de oldukça olumlu. Çünkü burada bazı büyük tur operatörlerinin doğrudan uçuşları başlıyor biliyorsunuz sezonla birlikte. Alanya destinasyonumuz özellikli bir alternatif. Yani bizim Türkiye'deki en önemli özelliklerimizden birisi konaklama sektörü olarak çok geniş yelpazede ürünler sunabilmemiz. Alanya da buna katkı sağlayan çok güzide bir destinasyonumuz ve doğrudan uçuşların olması özellikle Rus pazarına ekonomik kriz durumunun yaşandığı Rus pazarında önemli bir ürün olabileceğini düşünüyorum ve yüksek talep alacağına inanıyorum." dedi.



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-Rusya Turizm Müşaviri Alper Özkan ile röportaj - Moskova