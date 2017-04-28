Turizm Müdürü 40 Yılık Arkadaşını Ziyaret Etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir etkinlik için ilçeye gelen İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsünden arkadaşı olan Hürriyet Ortaokulu Müdürü Karanfil Bilgin'i ziyaret etti. İki arkadaş okul anılarını tazelerken, sık sık bir araya gelme kararı aldı.



Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı ve Hürriyet Ortaokulu Müdürü Karanfil Bilgin, birlikte çay içerlerden 40 yıl önceki okul anılarını tazeledi. Burhaniye'ye her gelişinde Karanfil Bilgin'e uğramaya çalıştığını anlatan Mustafa Çaltı, okul anılarının çok önemli olduğunu söyledi. Mustafa Çaltı'nın sıra arkadaşı olduğunu anlatan Karanfil Bilgin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilgin. Balıkesir'e gidişte Müdür Mustafa Çaltı ile buluştuklarını anlatırken, okul arkadaşlarının unutulmadığını söyledi. - BALIKESİR