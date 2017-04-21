Turizm İçin Kürek Çektiler

Edirne'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, 1. Edirne Nehirler Kano Kayak Maraton Yarışı Festivali düzenlendi.



Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) organizasyonuyla, Meriç Nehri'nde düzenlenen yarışta, 24 sporcu 12 kanoyla birinciliği elde etmek için 2.5 kilometre kürek çekti.



Yarışı Mustafa Çelik ve Levent Serbes takımı birinci, Melih Şenavcı ve Fırat Can Aytaş takımı ikinci, Burak Derebaşı ve Bülent Serbest takımı üçüncü olarak tamamladı.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Protokol Evi'nin bahçesinde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, DSİ ve belediyenin yaptığı çalışmalarla nehirlerin hem kano yarışları için hem de diğer su sporları için elverişli hale geleceğini söyledi.



Nehir kenarlarının da yürüyüşler için elverişli hale geleceğini dile getiren Gürkan, "Bu bağlamda katılan arkadaşları kutluyorum. Tabi birincinin belediyeden çıkması benim için ayrı bir gurur. Ben ödül çekleri hazırlamadım ama EDOSK'a 10 kano alacağım, hediye edeceğim. Çorbada bizim de bir tuzumuz olsun" diye konuştu.



EDOSK Başkanı Bülent Bacıoğlu da nehirlerde turizme ve su sporlarına dikkat çekmek amacıyla tüm kurumların desteğiyle bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Nehir kano yarışlarının Avrupa'da büyük örneklerinin olduğunu dile getiren Bacıoğlu, kano yarışlarını Edirne'de üç nehrin birleşme noktasında ilk kez gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara, madalya, kupa ve para ödülü verildi.



Törene, yarışlara destek veren kurumlardan Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak katıldı.