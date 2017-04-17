Turizm Haftasında Burdur Şiş Dağıtımı

Burdur'da turizm haftası etkinlikleri kapsamında Burdur Şişi dağıtıldı. Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Burdur Cumhuriyet Meydanında ocak kuran Şiş Ustası Mücahit Özcakka, bin kişiye Burdur Şiş'i ikram etti. Burdur Şiş dağıtımına vatandaşlar ise büyük ilgi gösterdi.



Vatandaşların Burdur Şiş İkramından memnun kaldığını ifade eden Mücahit Özcakka, "Turizm Haftası için hocalarımızla birlikte Burdur'umuzun kültürü olan Burdur Şiş'i halkla buluşturduk. Cumhuriyet Meydanında halkımızın bu etkinlikten faydalanması için dağıtım yapıyoruz. Bin kişilik şiş ikramında bulundum. Burdur'umuzun kültürü, çok güzel bir damak tadıdır. Burdur Şiş'i bir ayrıdır, her kültürün ayrı bir kebabı vardır, bizim de Burdur'umuzun şişi budur. Ocağımızı kurduk, halkımızla buluşturduk" diye konuştu. - BURDUR