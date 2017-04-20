Turizm Haftası Misi'de Kutlandı

Nilüfer Belediyesi, Turizm Haftasını Gümüştepe (Misi) Mahallesi'nde çocuklarla kutladı.



Gümüştepe İlköğretim Okulu'nda düzenlenen drama atölyesi ve resim sergisi, çocuklara keyifli saatler yaşattı. Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Sibel Özer ile Bursa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Işın Yüksel'in de katıldığı törende resim sergisi açıldı. Kırsal mahallelere yönelik düzenlenen "Nilüfer'in Çocukları Sanatla Büyüyor" projesi kapsamında düzenlenen resim atölyesine katılan 30 öğrencinin yaptığı "Turizm" konulu resimler sergilendi.



Çağdaş Drama Derneği tarafından "Misi'nin Öyküsü" konulu drama atölyesi de düzenlendi. Atölyeye katılan çocuklar eğitmen eşliğinde drama yaptı. - BURSA