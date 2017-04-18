Turizm Haftası Kutlanıyor

Bursa'da Turizm Haftası çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor.



Turizm Haftası kutlamaları Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün de katıldığı törenle Tayyare Kültür Merkezi'nde başladı. Hava muhalefeti sebebiyle konferans salonunda yapılan törene Bursa İl Turizm Müdürü Dr. Abdullah Damar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karlık da katıldı. Mehterin renk kattığı törende Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Orkestrası şarkılar söyledi. Vali İzzettin Küçük, bir yerde turizmin gelişmesi için insanların yaşadıkları şehri sevmesi gerektiğini ifade ederek, "Bir şehir nasıl turizim şehri olur? Avrupa'da Milano ve Paris gibi şehirleri görüyoruz. Her yıl milyonlarca insan ziyaret ediyor. Bir yerin gerçekten başkaları tarafından sevilmesinin birinci şartı, o şehirde yaşayan insanların sevmesine ve sahiplenmesine bağlıdır. Eğer insanlar şehirlerini yeterince sevmezse ne kadar tanıtım yaparsanız yapın bir mesafe alamazsınız. İnsanlar şehirlerine sahip çıkmaz zorunda" şeklinde konuştu.



Ortadoğulu turistleri Bursa'ya çekmek için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini belirten Küçük, "Bilhassa Ortadoğu ülkelerine yönelik çok ciddi tanıtımlar yapıyoruz. Bir kaç ay önce Ortadoğu ülkelerinde yaşayan 20-25 gazeteciyi burada ağırladık" dedi.



İl Turizm Müdürü Abdullah Damar ise, 'Turizm Master Planının' önemini vurgulayarak, turizmin eğitim ayağının da güçlenmesi gerektiğini ifade etti. - BURSA