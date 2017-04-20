Siirt'te, 41. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Aşıklar Atışması" yapıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan İl Valisi Mustafa Tutulmaz, turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde yazar ve şairleri ağırladıklarını ancak programa yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçi oldu.



Vali Tutulmaz şunları söyledi:



"Bu tür toplantılarda gönlümüz ister ki buraya insanlar girmekte zorluk çeksin, önceden buraya gelip yer kapma içerisinde olsunlar. Maalesef toplumumuz burada, bu tür kültürümüzün temelinde değil de 'Batılı bir müzik grubu buraya geldi' deseydik herhalde sadece Siirt'ten değil, bölgenin çok değişik illerinden de buraya akın olurdu. Demek ki bizim kültürümüze biraz daha eğilmemiz gerekiyor. Bunu tekrar tekrar değişik toplantılarda yaşıyoruz. Kültürümüzün bir parçasını burada hep beraber görmenin mutluluğunu yaşıyorum."



Konuşmanın ardından, Kahramanmaraşlı Ali İhsan Başpınar ile Karslı Mustafa Ayazoğlu arasında "Aşıklar (Ozan) Atışması" yapıldı.



Programa, Vali Yardımcısı Yunus Koç, öğrenciler ve davetliler katıldı.