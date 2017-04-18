Turizm Haftası Etkinlikleri

Bitlis'te Turizm Haftası nedeniyle kentin tarihi ve doğal güzelliklerini resim sergisi açıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hükümet konağında açılan sergide, Bitlis'in tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraflar yer aldı.



Açılışa katılan Vali Ahmet Çınar, Bitlis'in birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve büyük bir tarihi eser potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, "Bitlis turizm açısından çok büyük bir potansiyel arz ediyor. Bu potansiyeli ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bu potansiyeli ortaya çıkardığımızda burası turist ağırlayacak." dedi.



Adilcevaz Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek "Süphan Dağı Asya Müzik Festivali"nin dünyanın en sıra dışı ve en iyi festivali olacağını ifade eden Çınar, Bitlis Valiliği, Adilcevaz Kaymakamlığı ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'nın (BETAV) destekleriyle festival için hazırlık yaptıklarını söyledi.



Çınar yapılacak etkinlikler hakkında şunları aktardı:



"Bu festivalde spor, doğa ve gezi yer alacak. Ortaçağ hayatını insanlara sunma imkanı olacak. Yani organik bir köy oluşturulacak. Kızdığımız için bu kez bu festivale katmadık. Asya'nın etnik kültürel müziğinin icrasını sağlamak amacıyla, Süphan Dağı'nın 2 bin 700 metre yüksekliğindeki 2 ila 3 gölü görecek manzarada, insanlar Ortaçağ'ı yaşayacak."



Açılışa, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, kurum amirleri ve fotoğraf sanatçıları katıldı.