Lise öğrencilerine gelinlik ve damatlık giydirildi!

ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'ndeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Turizm Haftası' etkinliğinde ilçeye özgü atlı gelin alma geleneği canlandırılırken, liseli kız öğrenci ile erkek öğrenciye gelinlik ve damatlık giydirildi.



Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan okul müdürü Rıfat Yiğit, öğrencilerin Alaplı kültürünü yansıtan gösteriler hazırladığnı söyleyerek, "Alaplı kültürünü, geleneğimizde olan enstantaneleri sunacağız. Bu gösteriye yardımcı olan okulumuz idareci, öğretmenleri ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Ardından, lise öğrencilerinin rol aldığı, 'Alaplı'da düğün', 'Alaplı'da bayram', 'Alaplı'da gelin kaynana atışması' konulu tiyatro gösterileri sunuldu. İlçede özellikle köylerde eskiden yapılan atlı düğünlerin canlandırıldığı oyunda önce kız isteme sahnelendi. 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin rol aldığı oyunda ardından kına gecesi ve atlı gelin alma yapıldı. Kına gecesinde damat olan erkek öğrenciye de kına yakıldı. Okul müdürü Rıfat Yiğit'in, "Alaplımızda erkeğe de kına yakarız. Eşine, ailesine, vatanına, milletine kurban olsun diye." diyerek dua etmesiyle damadın eline kına yakıldı. Ardından evden gelin çıkarma geleneği canlandırıldı. Davul zurna eşliğinde gelinlik ve damatlık giyen öğrenciler, diğer öğrencilerle davul zurna eşliğinde halay çekti. Bu sırada köçek kıyafeti giyen iki öğrenci de dans etti.



Sonra gelin ve damat el ele sahneden indi. Gelin, bahçeye getirilen ata bindirildi. Gelini taşıyan at protokol üyelerinin önünden geçirilerek damat evine gitti.



Gazetecilere açıklama yapan okul müdürü Rıfat Yiğit, "Eskiden Alaplı'da düğünler atlı oluyordu. Gelinler at üzerinde gidiyordu damat evine. Bu geleneği yansıttık programımızda. Öğrenciler oynadı bu programda. Biz tiyatro ve etkinlik şeklinde yaptık. Bir canlandırma oldu. Ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çocukların yaşları da büyük. Eski bir geleneği, kültür ve turizm haftasında tekrar bir hatırlatma olarak yaptık" dedi.



- Zonguldak