Turizm Haftası Aliağa'da Kutlandı
Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası, İzmir’in Aliağa ilçesinde de bir dizi etkinliklerle kutlandı.
Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası, İzmir'in Aliağa ilçesinde de bir dizi etkinliklerle kutlandı.
Aliağa Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 41'inci kez gerçekleştirilen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde kutlama programı düzenlendi. Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulunun hazırlamış olduğu Turizm Haftası kutlama programına, Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkurt, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda davetliler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlama programı, Türkiye turizmini tanıtan kısa film gösterimi ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına İngilizce Öğretmeni Mustafa Gök yaptı. Gök, "Turizm kaynaklarımızı canlı tutmak noktasında her Türk vatandaşına bazı sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların başında tarihi ve turistik yapıların korunması gelmektedir" dedi.
Program, öğrenciler tarafından sahnelenen Aşuk ile Maşuk gösterisi ve hikayesi olan türkülerimiz ve halk oyunlarımız gösterisi ile son buldu. - İZMİR