Turizm Haftası Açılışında Turizmcilerden Üç Talep
Turizm Haftası açılışında turizmcilerden üç talep ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmirli turizmciler olarak Ege Uygarlıklar Müzesi, marina ve tanıtım desteği talebinde bulundu Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu: "Bundan evvel sadece turizmciler ile kuru kuru toplantılar yapılır, sonra da gidilirdi.
Turizm Haftası açılışında turizmcilerden üç talep
ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmirli turizmciler olarak Ege Uygarlıklar Müzesi, marina ve tanıtım desteği talebinde bulundu
Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu:
"Bundan evvel sadece turizmciler ile kuru kuru toplantılar yapılır, sonra da gidilirdi. Bu Menderes'te değişti"
41. Turizm Haftası'nın açılışı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Menderes Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti
İZMİR - 41. Turizm Haftası'nın açılışı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Menderes Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılışta konuşan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, İzmirli turizmciler olarak Ege Uygarlıklar Müzesi, marina ve tanıtım desteği talebinde bulundu.
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 41. Turizm Haftası etkinliklerinin açılışı, bu yıl Menderes Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Menderes Belediyesinin sahil bölgesine kazandırdığı Özdere meydanında gerçekleşen açılış törenine; İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Ege Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karadeveci, ETİK Başkanı Mehmet İşler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Üç-dört önemli etkinliğin yapılması gerekiyor"
Açılışta konuşan ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmirli turizmciler olarak Ege Uygarlıklar Müzesi, marina ve tanıtım desteği talebinde bulundu. İşler, "Sektör zor bir dönemden geçiyor. Sadece bizim sektörümüz değil Türkiye'deki birçok sektör zorluklardan geçiyor. Az değil. Biz 30 yılda 40 milyona yakın turiste ulaştık. Ülkeye 36 milyar dolarlık bir girdi getirdik. Bizim ihracattaki payımız yüzde 21,5. Cari açığın yüzde 25'ini, istihdamın da yüzde 16,5'unu kapatan bir sektörüz. Ancak son zamanlarda güvenlik imajı ile birlikte, diplomasinin getirdiklerinden dolayı, müsebibi olmadığımız ama mağdurunun biz olduğumuz bir döneme girdik. Bu böyle mi sürecek? Tabii ki zannetmiyorum. İzmir kendi başına çok önemli bir değerdir. İzmir'in turizmde daha çok pay alması için üç-dört tane önemli etkinliği yapması gerekiyor. Bir; Ege Uygarlıklar Müzesine ihtiyacımız var, iki; İzmirli turizmciler olarak marina istiyoruz, üç; tanıtım desteği" diye konuştu.
"Kuru kuru toplantılar yapılırdı"
Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da, "Ülkede hangi işi yaparsa yapsın; ister turizmci, ister esnaf, ister sanayici olsun, hem genel hem de yerel anlamda destek olunması gerekiyor. Önlerinin açılması gerekiyor. Biz kendi bölgemize yerel anlamda bu desteğin tamamını veriyoruz. Bundan evvel sadece turizmciler ile kuru kuru toplantılar yapılır, sonra da gidilirdi. Bu Menderes'te değişti. Biz göreve geldiğimiz günden beri Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından 7. büyük ilçesi olmamıza rağmen, bu kadar geniş bir alana kusursuz hizmet vermeye çalışıyoruz ve kusursuz hizmet veriyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
"Cenazede 'evetçi' de vardı, 'hayırcı' da vardı"
Başkan Soylu, referanduma ilişkin de şunları söyledi: "Çıkan sonucun ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız şekilde referandumu sonuçlandırdık. Bazı söylemler, bazı sıkıntılar yaşandı. Bakın bu sabah bir komşumun cenazesi vardı. Sabah evlerine uğradım. Orada sağcı da vardı, solcu da vardı. 'Evetçi' de vardır, 'hayırcı' da vardı. O cenazeye 'evetçi' de gelip omuz verecek, 'hayırcı' da omuz verecek. Sağcı da omuz verecek, solcu da omuz verecek. O yüzden birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden hiçbir şey kaybetmemiz dileği ile."
Ödül töreni ve gösteriler düzenlendi
Konuşmaların ardından, 41. Turizm Haftasına özel düzenlenen resim yarışmasında ödül alan öğrencilere ödülleri verildi. Gümüldür Hasan Eren İlkokulu'ndan Asmin Tuluy birinci, Menderes Gazi İlkokulu Yusuf Yenice ikinci ve yine Menderes Gazi İlkokulu'ndan Nevin Adaballı üçüncü olurken, ödüller protokol tarafından takdim edildi. Ödül töreninin ardından Menderes Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ile ritm grubu gösteri düzenledi.