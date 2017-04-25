Boyabat ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan etkinlikte tiyatro oyunu, şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.



Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mutlu Keskin, burada yaptığı konuşmada, turizm faaliyetlerinin her geçen yıl dünya genelinde arttığını söyledi.



Türkiye için de turizmin çok önemli olduğuna işaret eden Mutlu, "Her yıl milyonlarca turist ülkemize gelmektedir. Ülkemiz, iklim şartları, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri bakımından turizm potansiyeli yüksek bir ülkedir. Turizmin ülkemizde gelişmesi için çalışma yapmak sadece devletin ve ilgili kurumlarının işi değildir. Bu ülkenin vatandaşları olarak tarihi eserleri ve doğa güzelliklerini korumalı, kültürümüze sahip çıkmalıyız." diye konuştu.



Etkinlik, turizm konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.