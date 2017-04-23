Taraklı ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla panel düzenlendi.



Taraklı Kültür Evi'nde gercekleştirilen panelde, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Karasu'nun muhteşem sahil görünümüyle turistlerin yoğun ilgisini çektiğini söyledi.



Karasu'nun turistik değerlerini ön plana çıkarma ve halka en iyi hizmeti sunma hedefiyle sahil bandında başlattıkları çalışmaların devam ettiğini belirten İspiroğlu, şunları söyledi:



"Dünyanın en güzel kumuna sahip olan sahilimizi estetik olarak en güzel hale getirmek ve hem halkımıza, hem yerli ve turistleri sunmakta hedeflerimizi arasında. Dünyanın tek parça su basar ormanı olan Acarlar Longozu, Yenimahalle, Maden Deresi, Küçük Boğaz, Karasu Kalesi, Mağaralar alternatif turizm için güzel bir potansiyele sahip. Turizm alanında var olan potansiyelimizi geliştirmemiz ve iyi değerlendirmemiz gerekli."



Panele, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz ve daire müdürleri katıldı.