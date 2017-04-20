Sivas Valisi Davut Gül, Turizm Haftası dolayısıyla Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığının davetlisi olarak kente gelen öğrencilerle bir araya gelen Vali Gül, Sivas'ı tanımanın ve tanıtmanın önemine değinerek, düzenlenen etkinlikten dolayı oda başkanı Beşir Köksal'a teşekkür etti.



Turizm Haftası dolayısıyla her yıl farklı ilçe ya da köyden bir okulun öğrencilerinin kente gelerek tarihi ve turistik yerleri gezmesinin ilerleyen dönemde de faydaları olacağını vurgulayan Gül, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.



Program, öğrencilerin valiliği gezmesi ve hediye takdimi ile son buldu.