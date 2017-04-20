Karamürsel ilçesinde Turizm Haftası kutlandı.



Karamürsel Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından Karamürsel Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Özarslan, Garnizon ve Karamürsel Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Karamürsel Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır katıldı.



Kaymakam Narinoğlu, ilçedeki turizm çalışmalarında değinerek, "Karamürsel tam anlamıyla turizm kenti." dedi.



İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren de Karamürsel'in sanayi şehri olarak değil, turizm şehri olarak konumlandığını belirtti.



Daha sonra öğrenciler tarafından çeşitli gösterilen düzenlendi, turizm konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.