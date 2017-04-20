AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, turizm ekonomisi alanında çok önemli atılımlar yapıldığını belirterek, kültür ve ekonominin bir arada kullanılarak yapılan yatırımlara devam edileceğini bildirdi.



"Turizm Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Hotar, dört mevsimin bir arada yaşandığı, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi haline gelen Türkiye'nin aynı zamanda kamu ve özel sektör turizm yatırımcılarının da ilgi odağı olduğunu vurguladı.



AK Parti hükümetleri olarak, turizmi ülkenin güzelliklerini anlatan bir yapı olarak gördüklerini ve Türkiye'ye maddi manevi getiri sağlar hale getirdiklerine dikkati çeken Hotar, şu ifadeleri kullandı:



"Küresel dünyada önemli bir yeri olan turizm ekonomisi alanında çok önemli atılımlar yaptık. Turizmde kültür ve ekonomiyi bir arada kullanarak önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yabancıların ülkemiz ve milletimiz hakkında olumlu yargılar edinmesine aracı olmak ve farkındalık duygusu oluşturmak, medeniyet izlerimizin; kültürel derinliğimizin ve yöresel lezzetlerimizin fark edilmesine vesile olacağını umut ederek Turizm Haftasını kutlar, turizm çalışanlarına ve yatırımcılarına başarılar dilerim."