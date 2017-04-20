Ağrı Valisi Musa Işın, Turizm Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bulut Turizm Haftası sebebiyle kentte yapılacak etkinlikler hakkında Vali Işın'a bilgi verdi.



Vali Işın, turizm sektörünün ülke ekonomisine katkılar sunan önemli bir sektör olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Ahmed-i Hani'nin eserlerini Türkçe çevirip basımını gerçekleştirdik. Çocuklarımız için müstakil bir kütüphanemizin inşaatı tüm hızı ile devam ediyor. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında çocuk kütüphanemizi birlikte açacağız.



İshak Paşa Sarayı'nın çevre düzenlemesi ile ilgili ihale aşamasına geldik. Bu düzenleme bittikten sonra İshak Paşa Sarayı bir başka güzelleşecek. Ben bu vesile ile ülke turizmine katkıda bulunan ve sektör içerisinde bulunan herkese, katkılarından dolayı teşekkür ediyor, 41. Turizm Haftasını kutluyorum."