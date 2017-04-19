Muğla'nın Bodrum ilçesinde Turizm Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.



Bodrum Kaymakamlığı tarafından İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, bazı otellerin hazırladığı stantlarda vatandaşlara yiyecek ikram edildi.



El sanatları ürünlerinin de sergilendiği kutlamada, öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı.



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede iyi bir turizm sezonu geçirme temennisinde bulundu.



Deniz, kum, güneş ve eğlence sektörü dışındaki turizm faaliyetlerinin de geliştirilmesi gerektiğini belirten Kaymakam Yılmaz, "Bodrum bir turizm kenti ve turizm bizim için çok önemli. Bodrum'da turizm için ne aranıyorsa var." dedi.



Ayrıca Turizm Haftası kapsamında Bodrum Otelciler Derneğinin düzenlediği turizm konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Haluk Elbe Sanat Galerisi'nde ödülleri verildi.