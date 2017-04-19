Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, geleneksel hale gelen yöresel yemek yarışması düzenlendi.



Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programa, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın eşi Zuhal Ceylan, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Lokantacılar, Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice ve vatandaşlar katıldı.



Yarışma öncesi konuşma yapan Yenice, Tekirdağ'ın Türkiye'nin doğuya ve batıya açılan bir penceresi olarak yıllardır temsil ettiği kültürü içerisinde, aldığı göçlerle olağanüstü bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.



Yenice, yarışmada geleneksel lezzetlerin gündeme getirildiğini belirterek, şu bilgileri aktardı:



"Bu tip organizasyonların, siz hanımefendiler tarafından desteklenmesi, yaşatılması gerekir. Türk mutfağının gerçek temsilcileri siz evdeki annelerimiz, saygıdeğer ablalarımız, kız kardeşlerimizdir. Bizler, yemek yemeyi sizlerden öğrendik, yemek yapmayı sizlerden öğrendik. Dünyada hızla yayılan, Amerika'dan sonra ülkeyi en çok tehdit eden obeziteye karşı yetiştirdiğiniz bu genç nesle ancak sizin yemeklerinizle 'dur' diyebiliriz."



Ev hanımlarının çorba, zeytinyağlı, hamur işi, ve tatlılar kategorisinde hazırladığı yöresel lezzetler, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.



Dereceye girenlere ve yarışmaya katılan herkese çeşitli hediyeler verildi.