Turizm Haftası

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından her yıl Turizm Haftasında düzenlenen gezi programında, bu sene Gemerek ilçesinden gelecek öğrenciler Sivas'ı gezecek.



SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SESOB, 20 Nisan Perşembe günü Gemerek ilçesinden gelecek Yurter Özcan Ortaokulu öğrencilerini Sivas'ta misafir edecek.



SESOB Başkanı Beşir Köksal, bu etkinliği her sene yaptıklarını belirterek açıklamasında şunlara yer verdi:



"Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her yıl bir ilçe okulunun öğrencilerini misafir ediyoruz. Bu sene de Gemerek ilçesinden Yurter Özcan Ortaokulundan 25 öğrenci ve 2 öğretmeni bir günlüğüne de olsa misafir edeceğiz.



Öğrencilerimizle birlikte Valimiz Davut Gül, Tugay Komutanımız Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Altınsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Kadir Pürlüyü ziyaret ettikten sonra tarihi mekanları gezdireceğiz ve müzeyi ziyaret edeceğiz. Programın sonunda çocuklarımıza hediyelerini takdim edeceğiz. Bu etkinliğimiz çocuklarımız açısından da çok faydalı oluyor."