Besni ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.



Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Programda konuşan Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni Yaşar Kızılay, geçmiş yıllarda turistlerin sadece yaz turizmi için seyahat ettiklerini ancak günümüzde bu alışkanlıklarını değiştirerek çeşitli turizm faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.





Türkiye'nin turizm sektöründeki istatistiki verilerine de değinen Kızılay, turizmde hızlı bir gelişme olduğunu belirtti.





Kızılay, şunları kaydetti:



"Ülkemizin turizm istatistiklerine baktığımızda turizmde hızlı bir gelişmeyi görmekteyiz. Ülkemize 2000 yılında 10 milyon turist gelirken 2011 yılında 30 milyon gelmiş, 2014 yılında ise 37 milyona ulaşmıştır. Yine 2000 yılında 9 milyar dolar olan turizm gelirimiz 2014 yılına gelindiğinde 34 milyar doları görmüştür. 2000 yılında ülkemiz en çok ziyaret edilen ülkeler sıralamasında dünyada 20. sırada iken 2011 ve 2015 yılları arasında 6. sıraya yükselmiştir."



Konuşmaların ardından okul öğrencileri tarafından günün anlamına uygun şiirler okundu.





Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mehteran takımı sahne alarak çeşitli Osmanlı marşlarını katılımcılar için seslendirdikten sonra program sona erdi.





Törene, Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Arif Bekar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.