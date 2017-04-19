Erdemli'de Turizm Haftası nedeniyle tören düzenlendi.



Erdemli Sahil Bandı Devlet Bahçeli Meydanında düzenlenen törende, Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, daire amirleri ve Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.



Kaymakam Pamukla birlikte öğretmenler ve öğrencilerle birlikte Kanlı Divane, Ayaş Antik Tiyatro ve Kızkalesi'ne gezi düzenlendi.



Gezi esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan kaymakam Pamuk, tarihi ve kültürel değerleri bilmeden turizmin yaşanmayacağını söyledi.





Erdemli'de tarihi ve turistik yerleri tanıtmak amacıyla öğrencilerle birlikte geziler düzenlediklerini ifade eden Kaymakam Pamuk, "Erdemli tarihi, denizi ve güneşi ile birlikte muhteşem bir yer. Erdemli'de 20'nin üzerinde ören yeri bulunuyor. Ayrıca doğal güzellikleri ile de muhteşem bir ilçe. Zengin Yörük kahvaltısının tadının sergilendiği bir ilçemizdir.



Bu noktada önce kendimiz gezip tanıyalım ki daha sonra ülkemizin her yerinde ilçemizi tanıtma imkanımız olsun. Ben bütün halkımızı tarihi ve turistik yerleriyle çok güzel bir yer olan ilçemize davet ediyorum. Misafirlerimiz ilçemize geldiklerinde modern yaşamın stresini atıp, otantik bir turizmin yaşanmasını sağlayacaklardır." dedi.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise ilçenin tarihi ve doğasıyla çok güzel bir ilçe olduğunu, herkesi bu güzellikleri göremeye davet ettiğini paylaştı.



Gezide, sıkma, ayran ve el yapımı zeytinyağı ikram edildi.