Pazaryeri ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.



Pazaryeri Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Belediye Kültür Merkezi salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Halil Er, Pazaryeri'nin doğası ve tarihi mirasıyla turizm yönünden potansiyeli olan bir ilçe olduğu belirtti.



Er, "Amacımız, Pazaryeri'nin tarihi ve kültürel değerlerini harekete geçirerek ilçemizin turizm pastasından yeterli dilimi almasını sağlamaktır." dedi.



Program, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.



Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Akpınar, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.