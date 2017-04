Erenler Yunus Çiloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nce, Turizm Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.



Sapanca Turizm Fakültesi'nde gerçekleştirilen programda, öğrenciler tarafından şiir dinletisi ve semazen gösterisi yapıldı.



Programda konuşan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, turizmin istikrar, güven, huzur olmazsa gerçekleşmeyecek bir ekonomik bir faaliyet olduğunu söyledi.



Afrika'da, Somali'de çok güzel deniz kıyıları olmasına rağmen orada insanlar açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Coş, "Güvenlik sorunu var o yüzden değerli arkadaşlar huzurumuzu, güvenliğimizi korumak için fevkalade dikkatli olmamız gerekir. Duyarlı vatandaş olarak hepimize düşen görevler var. Kullandığımız bir spot var. Sakarya eşittir huzur coğrafyası. Sakarya'nın turizm bakımından gelişebilmesi için bu huzur coğrafyası konumunu muhafaza etmemiz ve güçlendirmemiz lazım." dedi.



Sakarya'nın turizmde çok önemli ve büyük potansiyelinin olduğunu belirten Coş, termal turizmden yayla turizmine, spor turizminden kongre turizmine kadar her çeşit turizme ev sahipliği yapabilecek imkanların olduğunu söyledi.



Coş, şöyle konuştu:



"Bunların en iyi şekilde kullanılabilmesinin iki yolu var. Birincisi tanıtım, ikincisi tesis. Doğal güzellikleriniz ne kadar güzel olursa olsun, tesis olmadan turizmi geliştirmeniz söz konusu değil. Tanıtım olmadan yine turizmi geliştiremeyiz. Sakarya ve Sapanca olarak özellikle sınırlı sayıdaki arsa imkanlarımızın bireysel konutlar yerine siteler yerine çok sayıda turistin yararlanacağı, turistik tesisler haline getirmemiz lazım. Turistlerin tercih ettiği konseptte tesisler yaptığımız zaman o mekandan, her sene binlerce on binlerce turistin istifade etmesi ve büyük bir gelir elde etmesi mümkün olur. Sadece gelir elde edilmesi değil aynı zamanda 500 yataklı bir tesiste 200-250 kişi doğrudan veya dolaylı olarak istihdam ediliyor."



İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz da turizmin ülke için önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.



Ülkenin kalkınmasında turizmin önemli bir lokomotif olduğunu dile getiren Yorulmaz, "Doğal güzellikleri tüm dünyadan turisti ülkeye çekiyor. Turist sayısı ve ekonomiye katkısının artırılması için misafirperverlik ve saygımızı artırmalıyız. Turizm Haftası'nın bu farkındalık çalışmalarına katkıda bulunmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



Etkinlik öğrencilerin Sapanca gezisiyle sona erdi.