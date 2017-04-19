Turizm Haftası dolayısıyla Sivrihisar'da yöresel yemeklerin yer aldığı bir kermes düzenlendi.



Sivrihisar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İhsan Biçerli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen kermeste, okul öğrencilerinin annelerinin yaptığı, ilçeye ait yöresel yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Kermese, İlçe Kaymakamı Erdinç Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Garnizon ve Hava Meydan Komutanı Hava Albay Sadık Albayrak da katıldı.



Etkinlik öğrencilerin halk oyunları gösteriyle son buldu.