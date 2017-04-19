Yahyalı ilçesinde, Turizm Haftası törenle kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Alper Çığ, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Belediye Başkanı Esat Öztürk ile vatandaşlar katıldı.



Kaymakam Çığ, burada yaptığı konuşmada, Yahyalı'nın doğal güzellikleri ve yöresel ürünleriyle turizm cenneti olduğunu söyledi.



Taymuş da ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün arttığını, bu sayıyı daha da artırmak için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.



Ziyaretçiler, konuşmaların ardından ilçenin kültürel ve yöresel ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi.