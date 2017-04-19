Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Biga Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlendi.



Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Asuman Üçer, törende yaptığı konuşmada, turizm haftasının kültürü tanıtmak adına öneminin büyük olduğunu söyledi.



Turizmin, kültür toplumların gelişme süreci içinde meydana gelen maddi ve manevi değerler bütününü ifade ettiğini belirten Üçer, "Bir milletin kültürü uzun yıllar boyunca nesilden nesle aktarılarak oluşur. Her birey içinde yaşadığı kültürün unsurlarını benimseyerek uygulamaya devam eder. Böylece kültürün devamlılığı sağlanır. Milli kültür olmadan bir toplumun var olabilmesi mümkün değildir.Çünkü bu inanış kutlama ve gelenekler topluma toplum olma bilinci aşılarken bir yandan da bireyler arasında görülmez bir bağ oluşturur." dedi.



Törende, "Biga'nın yükselen değeri Parion" konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.