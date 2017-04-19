Sinop'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.



Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.



Göz, burada yaptığı konuşmada, turizmin döviz ve istihdam yaratan özelliğiyle ekonomik gelir getirici önemli bir sektör olduğunu söyledi.



Turizm ekonomisinin dünyanın en büyük endüstrisi haline geldiğine işaret eden Göz, şöyle devam etti:



"Sinop'ta turizm bilincinin oluşturulması, sürdürülebilir turizm ekonomisinin hayata geçirilmesi, etkili tanıtım ve sektörel çalışmalarla katıldığımız fuar ve tanıtım günleri ile önemli bir trendi yakalamak için çalışmaktayız. Ayrıca turizmdeki potansiyel kaynaklarımızı, kültür varlıklarımızı ve doğal zenginliklerimizi turizme kazandırma çalışmalarımız devam etmektedir. Sinop doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok medeniyete ev sahipliği yapmanın verdiği avantajla oldukça fazla sayıda arkeolojik ve tarihi eseri de sınırlarında bulundurmaktadır. Dolayısıyla kentimizde 102 tesis, bin 682 oda ve 4 bin 90 yatak sayısına sahiptir. Ancak bu sayılar yeterli değildir. İlimizi 2016'da bir milyonun üzerinde turist ziyaret etmiştir. Bu sayıyı daha yukarılara çıkarabileceğimiz potansiyel ilimizde mevcut."



Ardından Vali Hasan İpek, hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.