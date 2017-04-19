Edirne'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Bisiklet Kulübü Derneği (EBİS), Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyesi bisikletliler ve öğrencilerin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.





Mimar Sinan heykeli önünde başlayan tur, Meriç Nehri kıyısında bulunan Protokol Evi önünde son buldu.



Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletin önemine vurgu yaparak Türkiye'deki kullanımının artması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.





Tura katılım gösteren bisikletlilere teşekkür eden Hacıoğlu, şöyle konuştu:



"Bu ortamdan çok etkilendim. Bu olaya bisiklet sporu olarak da turizm faaliyeti olarak da bakabilirsiniz. Hem sağlıklı yaşam açısından hem medeniyet açısından önemli bir faaliyet. Bir toplumda bisiklete binen sayısı çoksa o toplum medenidir. O toplum kendiyle barışık bir toplumdur. Türkiye'de bisiklet alışkanlığının mutlaka yaygınlaşması lazım."



Edirne'nin coğrafi yapısının bisiklet sporuna uygun olduğunu da belirten Hacıoğlu, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'yi kapsayan bir bisiklet festivali düzenlenebileceğini kaydetti.





EDOSK Başkanı Ergun Gözet ve EBİS Başkanı Yıldıray Öztürk de, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen tura katılarak turizm farkındalığına katkı sunmak istediklerini belirtti.