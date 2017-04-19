Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm Haftası dolayısıyla kokteyl verdi.



Sağlık Müzesi'nde düzenlenen kokteylde Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlileri ve öğrencileri mini konser verdi.



Kokteyle, Edirne Valisi Günay Özdemir, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Temsilcisi Erhan Tabakoğlu, Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile kurum müdürlerinin yanı sıra esnaf ve otelciler de katıldı.