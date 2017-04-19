Konya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kültür ve Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında gazeteciler, Çumra gezisinde bir araya geldi.



Gezide basın mensupları, Çumra'da bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük, Obruk Gölü ve Kilistra Antik Kent'ini gezdi.



Gazeteciler, buralarda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arkeologlarından bilgi aldı, fotoğraf çekti.



Gazetecilere açıklama yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, "15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası'nı kutluyoruz. Kültürel değerlerimizi tanıtma kapsamında ciddi anlamda destek veren basın mensubu kardeşlerimizle Çatalhöyük'teyiz. Bu programlarımız daha sonraki zamanlarda da devam edecektir. Şehrimizin değerlerini çok iyi tanımaya mahkumuz." diye konuştu.