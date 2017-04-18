Sivas Valisi Davut Gül, Sivas'ın olağanüstü turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gül, Turizm Haftası dolayısıyla Şemsi Sivas-i İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programa katıldı.



Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, turizm denince eskiden deniz kum güneş üçlüsünün akla geldiğini ancak insanların ekonomik ve kültür seviyesi arttıkça turizmin kollarının yaygınlaştığını kaydetti.



"Sivas'ın olağanüstü bir turizm potansiyeli var" ifadelerini kullanan Gül, kentte farklı medeniyetlerin eserleri bulunduğuna dikkati çekti.



Yaz aylarında Sivas'ın ziyaretçi sayısının arttığını anımsatan Vali Gül, Kış turizminin de kentte canlandığını aktararak şunları kaydetti:



"Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezimiz 3 yıldır hizmet veriyor. Bu sene havaalanı-Yıldız Dağı-Sıcak Çermik bağlantı yolu yapılacak. Termalde 5 yıldızlı tesislerimiz ve yatırımcıya tahsis edebilecek alanlarımız var.



Sivas'ta milattan sonra 3. yüzyılda yaşamış bir aziz var. Tek tanrıya inanan, putperestliği reddeden bir aziz. Hristiyanların azizini ortaya çıkarırsak yabancıların da ilimize ilgisini artırmış oluruz. Sivas'a gelip de memnun kalmamanız imkansız."



Gül'ün konuşmasının ardından Prof. Dr. Suavi Ahipaşaoğlu "Turizm ve Kentleşme" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.





Etkinlik, İstanbul Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Feneryolu Halk Eğitim Merkezi'nin "Selçuklu'dan Sivas'a" adlı resim sergisinin açılması ile son buldu.