Kırıkkale'de Turizm Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale'nin bir sanayi şehri olduğunu söyledi.



Vali Haktankaçmaz, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) fabrikalarının, endüstriyel tesislerin olduğu yerde turizmin ikinci plana ertelendiğini belirterek, şöyle konuştu:



"İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün gayretleriyle spor ve sağlık başta olmak üzere turizmi canlandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Spor müsabakaları bakımından bölge müsabakaları ulaşım kolaylığı açısından alt yapısının yeterli olduğu Kırıkkale'de yapılması için girişimlerimiz devam ediyor.



Sağlık yatırımları ve birçok diğer çalışmalarımız daha güzel anlamda devam ediyor. Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bölgeye hitap eden bir merkez haline geldi. Kırıkkale'yi tanıtma faaliyetlerine başlayacağız. Turizm ve sanayiyi birleştiren politikayı da yürütmemiz lazım. İlçelerde çok önemli tarihi eserler var. Bunları çok tanıtamadık. Değerlerimizi gün yüzüne çıkartmalıyız."



İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Yahya Kemal Er de, "Turizm dünyada en hızlı gelişen sektör olmasının yanında ülkemizde de dünya pazarındaki en rekabetçi üründür. 2016 yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen ilimizi 52 bin 524 yerli, 3 bin 267 yabancı olmak üzere 55 bin 791 kişi ziyaret etmiştir." dedi.



Program, lise öğrencilerinin müzik dinletisiyle son buldu.