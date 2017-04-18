Alanya ilçesinde 41. Turizm Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.



Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen etkinlik çelenk sunumuyla başladı.



İlçede yaşayan yerleşik yabancıların da katıldığı törende konuşan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi Burhan Sili, Türkiye'nin turizmde vazgeçilmez bir ülke halini aldığını söyledi.



Türkiye'nin en çok turist ağırlayan ülkeler arasında dünyada 6'ncı sırada yer aldığını ifade eden Sili, şöyle konuştu:



"Fiyat ve hizmet kalitesi noktasında rakipsiziz. Global ölçekte turizm hareketliliği giderek artıyor ve bacasız sanayi olarak tabir edilen bu sektörde ülkeler birbiriyle amansızca rekabet ediyor. 1950'lerde dünyada 25 milyon insanın turizm amaçlı hareket ettiği görülürken, 2015'te bu rakam 1 milyar 184 milyonu buluyor. Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) planlamaları çerçevesinde 2030 yılında 1 milyar 800 milyon kişinin bu harekete katılacağı öngörülüyor. Ülkemizin bu hedefler doğrultusunda turizmde yapacağı planlamalarla ilk 3 ülke içinde yer alacağına inanıyorum."



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise Asya ve Avrupa arasında köprü olan Türkiye'nin doğası, tarihi, kültürel yapısı ve misafirperver insanlarıyla turistler için cazibe merkezi niteliğinde olduğunu belirtti.



Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Başkanı (AKPAB) Baki Budak ise Türk mutfağının marka haline geldiğini ifade ederek, mutfağın gelişimi konusunda profesyonel çalışmaların yapıldığını vurguladı.





Kutlama programında halk oyunları gösterisi sunuldu. Ardından katılımcılar için tekne turu düzenlendi.