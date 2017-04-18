Yozgat'ta 41. Turizm Haftası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikle kutlandı.



Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yapılan etkinlikte, önce yöreye özgü dokunan halı, kilim ve ipek bez işlemeleri ile Osmanlı Dönemi'nden kalma Yozgat'a ait tarihi arşivlerin yer aldığı sergi açıldı.



Açılışın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Lütfi İbiş, her geçen yıl Yozgat'a gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış olduğunu belirtti.



Yozgat'a, 2016 yılı içinde 61 bin yerli ve yabancı turistin geldiğini söyleyen İbiş, "Bu yılın ilk 3 ayı içinde 60 bin turist Yozgat'a geldi. İlimize yapılan sosyal tesisler sayesinde turist sayısında büyük bir artış oldu. Bu sayının da ilerleyen zamanlarda artacağını tahmin ediyoruz." dedi.



Vali Yardımcısı Şükrü Çakır da Yozgat kültürünün Türkiye'de düzenlenen çeşitli fuarlarla tanıtımını yaptıklarını dile getirdi.



Çakır, yerli turist sayısının artırılması için kamu ve özel sektörlerin ortak çalışmalarla seferber olması gerekliliğine dikkati çekti.



Konuşmaların ardından ilin turizm değerlerini tanıtan slayt gösterisi izletildi.



Program öğrenciler tarafından hazırlanan müzik ve oratoryo gösterileri ile sona erdi.