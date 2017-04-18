Ayvalık ilçesinde protokol, Turizm Haftası kapsamında dalış etkinliği düzenledi.



Ayvalık ilçe merkezinden tekne ile 6 mil uzaklıktaki Güneş Adası'na giden protokol üyeleri, su altı güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla dalış yaptı.



Körfez Dalış Okulu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen dalış etkinliğine Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Mal Müdürü Abdullah Karadeniz, Meteoroloji Müdürü Emin Yılmaz, Kütüphane Müdürü Aygül Öncel Şahin katıldı.



Körfez Dalış Okulu sahibi ve dalış eğitmeni Kemal Çalışkan, yaptığı açıklamada, ilçenin su altı güzelliklerini tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.



İlçenin su altı konusunda Türkiye'de ve dünyada tercih edilen yerler arasında bulunduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:



"İlçedeki kurum amirlerimizi teknemize toplayarak, kendilerine su altı eğitimi verdik. Öncelikle dalış hakkında güzel bir ders verdik. Ardından eğitmenlerimizle birebir olarak su altına daldırarak onların da su altı güzelliklerini görmesini sağladık."



Torun ise ilk kez bir dalış yaptığını ve ilk etapta çok heyecanlandığını belirterek, su altının görülmeye değer olduğunu ifade etti.