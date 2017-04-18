Çorum'da Turizm Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Bahçelievler Kız Meslek Lisesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Daha sonra Merkez Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 41 yıldır kutlanan Turizm Haftası kapsamında güzel etkinlikler yapılacağını söyledi. Etkinlikler kapsamında kentin farklı noktalarında folklor gösterileri, mini konserler, müzikal gösteriler düzenleneceğini ayrıca doğa yürüyüşleri düzenleneceğini kaydeden Arslan, "Bu etkinliklerle tarihi ve kültürel değerleri ile marka kent olan Çorum'un turizm destinasyonu olma konusundaki iddiasının tekrar halkımızın gündemine geleceğini düşünüyoruz." dedi.



Çorum'a gelen turist sayısının arttırılması için de çalışma yaptıklarını ifade eden Arslan, "İl Stratejik gelişim planı çerçevesinde turizm eylem planı çalışmamız ve turizm altyapı çalışmaları da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Japonya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Latin Amerika gibi pazarlara yönelmek suretiyle tanıtım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmek durumundayız. Turizm Haftası dolayısıyla vatandaşlarımızı tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmaya, müzelerimizi, ören yerlerimizi ziyarete davet ediyorum." diye konuştu.