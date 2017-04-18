Çankırı'da, Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.



100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası'nın kutlandığını söyledi.



Türkiye'nin turizm sektörünün hızla geliştiğini ifade eden Karatatar, "Türkiye yılda yaklaşık 35 milyon turist ağırlıyor ve bunun karşılığında 30 milyar dolar gelir elde ediyor. Türkiye'nin 2023 yılı hedefi ise 50 milyon turist ile 50 milyar dolar gelir sağlamak." dedi.



Konuşmanın ardından "Yeşil ile Beyaz'ın Cenneti Ilgaz" konulu belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.



Daha sonra Turizm Haftası dolayısıyla il genelindeki okullarda açılan "Turizm" konulu resim, şiir, kompozisyon ve makale yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.