Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Turizm Haftası kapsamında yöresel ev yemekleri yarışması düzenlendi.



Bir restoranda düzenlenen yarışmada, hamur işi, etli ve tatlı kategorilerinde 60 kadın yöresel ev yemekleriyle yarıştı.



Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, yarışma öncesinde yaptığı konuşmada, kültürel yaşamın insan hayatının her anında büyük önem taşıdığını söyledi.



Yarışmayı geleneksek hale getirmek istediklerini belirten Asan, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.



Konuşmanın ardından jüri üyeleri, yemek ve tatlıları değerlendirdi.



Yarışmada, hamur işleri kategorisinde Beyhan Üre, etli ve tatlı kategorilerinde ise Gülay Kayan birinci oldu.



Yarışmada dereceye giren kadınlara ödülleri verildi.