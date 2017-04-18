Bolu'da, Turizm Haftası kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Bolu Demokrasi Meydanı'ndan Anıt Park'a kadar Belediye Bandosu eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başlayan Turizm Haftası etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve turizm işletmeleri temsilcileri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, Bolu'daki turizm çalışmaları, turizm işletmecileri ile yapılan ortak çalışmalar ve Turizm Haftası etkinlikleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.



Programın devamında Turizm Haftası nedeniyle ilkokullar arasından düzenlenen "Bolu'da Turizm" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.