Yalova'da, Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



Turizm Haftası kutlamaları kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Burada konuşma yapan Tali, bu yıl İzmir Travel, İstanbul EMİTT, Antalya Expo fuarlarına katılarak Yalova'yı tanıttıklarını söyledi.



Tali, "Doğal ve tarihi zenginlikleri ve farklılıkları bünyesinde barındıran ilimizin, turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için yurt içinde ve yurt dışında daha çok tanıtımı yapılmalıdır. Ülkemizin gelir kalemlerinin başından turizm gelirleri yer almaktadır. İlimize yapılan turizm yatırımları, daha çok iş, daha çok istihdam demektir." diye konuştu.



15-22 Nisan tarihlerinde kutlanacak Turizm Haftası kapsamında kentte çeşitli etkinlikler yapılacak.



Törene, Yalova Kent Konseyi Başkanı İsmail Mutlu, Turizm Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yalova Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Başol Haraç da katıldı.