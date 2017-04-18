Kahramanmaraş'ta Turizm Haftası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı.



Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı gösteri sundu, Kahramanmaraş'ı anlatan video gösterimi yapıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, yaptığı konuşmada, turizmin ülke kalkınmasının vazgeçilmez sektörlerinden biri olduğunu, turizmdeki gelişmenin boyutları ve dünya çapındaki mevcut yararlarının rastgele gelişmeye bırakılmaksızın herkesin istifadesine uygun dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.



Turizmin öncelikli sektörlerden biri kabul edilmesi gerektiğini belirten Küçükdağlı, şunları kaydetti:



"Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda yer alan medeniyetler kenti Kahramanmaraş, tarihi dokusu, zengin kültür mirası, eşsiz tabiat varlıkları, muhteşem doğal güzellikleri, serin yaylaları, doğal termalleri, uçsuz bucaksız baraj gölleri, gelişen modern sanayi, nadide el sanatları ve yöresel damak tatları ile alternatif turizmde önemli bir potansiyele sahiptir. Kahramanmaraş 'Germancia' taban mozaikleri başta olmak üzere birçok tarihi ören yerinin bulunması ile de arkeolojik bir kent konumundadır."



Program sonunda, kent turizmine katkı sağlayan otellere teşekkür belgesi verildi.