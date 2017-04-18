Turizm Haftası nedeniyle Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından etkinlik düzenlendi.





Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak, Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, turizmin, insanların yeni yerler görme, keşfetme ve dinlenme ihtiyacından doğmuş, tarihi de insanlık kadar eski bir sektör olduğunu söyledi.





Dünya turizminin esas gelişimini son 50 yıllık zaman dilimi içerisinde gerçekleştiğini ifade eden Koçabıcak, şöyle konuştu:



"Tüm ülkelerin dört elle sarıldıkları bu sektör, gerek günümüzde ve gerekse gelecekte tüm ülkelerin en önemli gelir ve istihdam kaynaklarından olmaya devam edecektir. Yedi bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ülkemiz, bir "açık hava müzesi" niteliğiyle, "Deniz-kum-güneş" üçlemesine ek olarak, tarih, kültür ve inanç turizminin merkezi olmaya en güçlü adaydır. Doğal güzelliklerimize, tarihi ve arkeolojik değerlerimize ek olarak mükemmel tesislerimiz ve yetişmiş turizm personelimiz de mevcuttur. İlimiz, tarihi ve doğal güzellikler açısından oldukça zengindir. Kuruluşa ve kurtuluşa beşiklik yapmış, milletin makus talihinin yenildiği bu toprakların turizmden hak ettiği payı alabilmesi için 2005 yılında başlatılan tarihi mirasımızın korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir."



Okul Müdürü Adem Avcu da yetiştirilen gençlere milli ve manevi değerlerin yanında kültürel değerlerle birlikte turiste karşı geleneksel Türk misafirperverliğini de öğretme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.





Konuşmalardan sonra, Bilecik yöresi kıyafetleri defilesi, öğrencilerin kokteyl hazırlama ve meyve süsleme gösterisi, "Türk misafirperverliği" adlı skeç gibi etkinlikler düzenlendi.



Etkinlik kapsamında ayrıca, resim ve kompozisyon, genç aşçılar yemek ve genç barista içecek hazırlama yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile 2016-2017 öğretim yılında mezun olan öğrencilere ödül ve diplomaları verildi.



Etkinliğe, Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Selim Yağcı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Dursun Hazer ve daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.