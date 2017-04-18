Tarsus, Silifke ve Gülnar ilçelerinde Turizm Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.



Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, 75. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, özellikle öğrencilerin yabancı dili en iyi şekilde öğrenmeleri gerektiğini ve AB projelerinden yararlanarak dünyayı çok iyi tanımaları gerektiğini belirtti.



Turizmde ulaşımın öneme değinen Ünal, "Tarsus'a yeni bir Çukurova havaalanı yapılıyor. Bu turizmimiz için son derece önemli. Ülkemiz huzur ve güven içinde olmasına rağmen yurt dışında ülkemizi kötülüyorlar. Türkiye'nin turizmini kötülüyorlar. Bunun için kendimizi en iyi şekilde yurt dışında anlatmalıyız." dedi.



Silifke'nin Taşucu Mahallesi'nde festival alanında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Şevket Cinbir, ilçenin Akdeniz bölgesinin tam ortasında Konya, Çukurova ve Antalya yöresine giden yolların kavşak noktasında kurulduğunu belirtti.



Dünyanın en uzun kumsalları arasında gösterilen Silifke sahillerinin bu güzelliğini adaları ve harika koyları ile de taçlandırdığını ifade eden Cinbir, "Tam manasıyla tarih ve turizmin bir arada olduğu, farklı turizm aktivitelerinin aynı tatilde birlikte yapılabileceği potansiyeline sahip Silifke, bütün coğrafi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile de misafirlerini bekliyor." dedi.



Gülnar ilçesindeki törene de Kaymakam Ekrem Güngör, Belediye Başkan Yardımcısı Alparslan Ünüvar, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.