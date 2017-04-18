Edirne'de Turizm Haftası nedeniyle tören düzenlendi.



Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, anıta çelenk sundu.



Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Turizm Haftasını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek tüm vatandaşları Edirne'yi keşfetmeye davet etti.



Tüm dünyada barış sektörü olarak adlandırılan turizmin, Türk ekonomisinin olduğu kadar Edirne ekonomisinin de en önemli sektörlerinden biri olduğunu ifade eden Hacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"UNESCO Miras Listesi'ne dönük 2011 yılında Selimiye Cami Külliyesi ile başladığımız çalışmalara, 2015 yılında Uzunköprü, 2016 yılında II. Bayezıt Külliyesi Darüşşifahanesi ile pekiştirerek devam ediyoruz. İlimizdeki mevcut 6 müze sayısını, yeni müze ve ören yeri düzenlemeleri yaparak artırıyoruz. Bir dönem büyük bir coğrafyayı yöneten kararların alındığı Edirne Sarayı'na ait mimari yapıların ihyasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapanların gidecekleri yere, şehrimize görerek gitmelerini sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Saroz Körfezi'ne yönelik planlamalarda, körfez ve kıyılarına, sahip olduğu zenginlikleriyle verilebilecek en uygun fonksiyonların verilmesi, en doğru yatırımların yapılması için çalışıyoruz."



Hacıoğlu, Edirne'nin, Balkanlar'ın "sağlık turizm merkezi" olması için yapılan çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.



Etkinliklerde Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) üyelerinin eserlerinin yeraldığı ve Alipaşa Çarşısı'nda düzenlenen serginin açılışı yapıldı.