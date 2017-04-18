Arsuz'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında sahil temizliği yapıldı.



Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, yaptığı yazılı açıklamada, turizm ve çevre konusunda farkındalık yaratmak için Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Arsuz sahilini temizlediklerini bildirdi.



Deniz ve turizm kenti olan Arsuz ilçesinin sahilinin de temiz olması gerektiğini ifade eden Culha, Arsuz'un, Hatay'ın ve ülkenin önemli ilçelerinden birisi olduğunu ve yaz sezonu için ilçelerine gelecek misafirleri temiz bir sahille karşılamak istediklerini kaydetti.



Gerçekleştirilen sahil temizleme etkinliğine Arsuz Kaymakamı Musa Saarı da katıldı.