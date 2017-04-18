Kilis'te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan etkinliklerde halk oyunları bölge şampiyonu Atatürk Ortaokulu öğrencileri folklor ekibi, yöresel oyunlardan oluşan bir gösteri sundu.



Meydandaki gösterinin ardından İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Tarihi Sabunhane'de düzenlenen Kilis gravür ve yağlı boya resimleri ile "Sandıktaki servet Kilis el ve ev sanatları" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.



Vali İsmail Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis'in özellikle il merkezinin tarihi yapılar itibarıyla Türkiye'nin sayılı illerinden bir tanesi olduğunu söyledi.



Çataklı, sadece valilik binası yanında bulunan bir kilometre yarıçapındaki bir alanda yaklaşık 300 civarında tescilli eser olduğunu ifade ederek, bu eserlerin gün yüzüne çıkarılması adına Kültür Turizm Bakanlığı, valilik, belediye ve kamu kurum kuruluşlarınca ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Konuşmaların ardından Vali Çataklı ile Belediye Başkanı Hasan Kara ve diğer ilgililer sergiyi gezdi.