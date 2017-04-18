Milas ve Yatağan ilçelerinde Turizm Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.



Milas'ta Atapark Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas'ın sahip olduğu değerler bakımından dünyaya tanıtılmasının önemli olduğuna değindi.



Konuşmaların ardından Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi izlendi. Hafta kapsamında açılan stantların gezilmesiyle törenin ilk günkü bölümü sona erdi.



Yatağan'da ise Bozüyük Mahallesi'ndeki Kültür Evi bahçesinde etkinlik düzenlendi.



Törende konuşan Ayser Kazım Eren Ortaokulu Müdürü Hakan Karatop, tarihsel ve kültürel dokusunu koruyan Bozüyük'ün 41'inci Turizm Haftası etkinliklerine ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Karatop, turizmin ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağladığını belirterek, "İlimiz, yeşil ve mavinin iç içe olduğu, bunun yanında alternatif turizmin de büyük bir ivme yakaladığı konumdadır." dedi.



Bozüyük Mahallesi'nin turizmdeki önemine de değinen Karatop, şöyle konuştu:



"İlimizin her turistik yeri önemli. Programı düzenlediğimiz mahallemize de ayrı bir yer vermek yerinde olacaktır. Mahallemiz, tarihi ve turistik yapısıyla son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmayı başarmıştır. Geçmişten günümüze tarihi dokusu ve asırlık çınarlarıyla insanların uğrak yeri olan mahallemiz, çeşitli zamanlarda çekimi yapılan dizi ve sinema filmlerinden sonra insanların akın ettiği alternatif turizm yerlerinden biri haline gelmiştir."



Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak, yöresel oyunlar sahnelendi.



Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin dağıtılmasıyla süren etkinlik, Muğla İŞKUR Müdürlüğü ve Yatağan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Bozüyük Mahallesi'nde düzenlenen "el yapımı çiçek" kursundaki çalışmaların sergilenmesiyle sona erdi.