Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Turizm Haftası dolayısıyla Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.



Vali Güzeloğlu, Turizm Haftası'nı kutladığını bildirerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kocaeli'nin Türkiye'yi taşıyan "sanayi, üretim ve ekonomi şehri" olduğunu belirten Güzeloğlu, "Kocaeli ayrıca gezilesi, görülesi ve yaşanılası çok büyük güzellikleri olan bir şehirdir. Çok uzun süre bilinmesine rağmen tanıtılmasında, turizme konu edilmesinde geç kaldığımız bu zenginlikleri şimdi akılcı, planlı ve sürdürülebilir perspektifte hem iç hem de dış turizme kazandırmak sorumluluğundayız." ifadelerini kullandı.



Kocaeli'de artık vatandaşların denize girebildiğini dile getiren Güzeloğlu, şunları söyledi:



"Karadeniz kıyısında gittikçe artan bir talebin konusu olan Kefken ve Kerpe, Kartepe kayak merkezleriyle doğal ve hobi turizmiyle çok büyük yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Bu kadar büyük bir potansiyelin kongre turizminin dışında kalması sağlık turizminde giderek yükselen yeni yatırımlarla bu iddianın geleceğe taşınması çok açık bir gerçek olarak görülüyor. Yeni dönemde özellikle etnografik ve kültürel değerlerin sunulduğu müzelerin turizme çok önemli kazanç sağlayacağını düşünüyorum."



Zamburkan ise Kocaeli'nin sanayi kenti olsa da tarihi, kültürü, denizi, doğal güzellikleriyle kültür ve turizm çeşitliliğinin yapılacağı bir il olduğunu belirterek, Vali Güzeloğlu'na çiçek takdim etti.